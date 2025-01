Calciomercato.it - Juve, Giuntoli a caccia: c’è la data per l’arrivo del difensore

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it. Il punto con le ultime news in casa bianconera, con il club adi unLa sessione di gennaio di calciomercato si è definitivamente aperta e ora è tempo di entrare nel vivo. Dovrà farlo soprattutto lantus, che visti gli infortuni di Bremer e Cabal e la rottura con Danilo, ormai scaricato dae per cui resta in attesa il Napoli, sarà gioco forza costretta ad acquistare un centrale difensivo.Cristianoe Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itI nomi nella lista disono tanti e il tema è stato trattato anche nell’appuntamento odierno di ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale ufficiale Youtube di Calciomercato.it. Uno dei profili valutati con attenzione dai bianconeri è Fikayo Tomori. L’inglese piace e l’idea di replicare un affare alla Kalulu stuzzica i bianconeri, ma al momento il Milan ha frenato la sua partenza perché condi Sergio Conceicao sulla panchina rossonera il centrale inglese potrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare.