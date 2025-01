Ilgiorno.it - Il piano contro gli allagamenti del cimitero

Addio alacquitrino ad Agrate, in estate cominceranno i lavori anti-infiltrazione e per la raccolta delle acque piovane: 400mila euro di investimento per risolvere i problemi alla radice. Il progetto comprende il rifacimento della copertura e dei vialetti del primodel corpo loculi che soffre di "un generale logoramento del tetto e del rivestimento dei canali di gronda". Nel dettaglio, sono previste "la realizzazione di una nuova copertura dei colombari sul lato ovest di via Matteotti con nuovi sistemi di canalizzazione delle piogge e l’installazione di una linea vita per le future manutenzioni, la verifica di stabilità degli intonaci sui corridoi dei colombari, la ripresa dei tratti ammalorati e l’imbiancatura finale, l’impermeabilizzazione anche del collegamento fra i due colombari".