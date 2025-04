Ilfattoquotidiano.it - “È maniacale, non dorme, mangia pochissimo, manda messaggi frenetici nel cuore della notte, la moglie chiede di pregare per lui”: la forte preoccupazione per Justin Bieber

È preoccupata, Hailey. Preoccupata perché suo marito, la popstar di fama planetaria, secondo il Mirror “nona malapena”. Lo racconta una fonte al tabloid, una fonte che spiega come Hailey sarebbe arrivata al punto dire ad amici e familiari di “per lui“., 31 anni, è apparso di recente in alcuni video social in atteggiamenti difficilmente interpretabili, scene nelle quali non sembrava essere in sé. E il Mirror scrive che il cantante “è in una spirale. È, nonnel. Spesso non ha molto senso in quello che dice, ma è convinto del contrario. Non si rende conto di quanto abbia bisogno di aiuto, e tutti quelli intorno a lui sono davvero preoccupati”. Hailey esono sposati da 6 anni e hanno un figlio di sette mesi, il piccolo Jack.