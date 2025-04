Valeria Bruni Tedeschi e la maternità di L' Attachement | In Francia c' è un moralismo pericoloso

Valeria Bruni Tedeschi in un hotel a pochi passi da Via Veneto. L'occasione, 'sta volta, ha per cornice uno degli eventi che segnano l'arrivo della primavera cinematografica romana: il Rendez-Vous - Nuovo Cinema Francese. Durante il festival, infatti, è stato presentato - dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia - L'Attachement di Carine Tardieu (uscita fissata, settembre 2025). L'attrice interpreta Sandra Ferney, bibliotecaria e convinta femminista che, inaspettatamente, si affezionerà ai figli del vicino di casa, rimasti orfani di madre. Una riflessione sulla maternità e sul concetto di famiglia, sorretta poi da un apparato umano e sensibile. Movieplayer.it - Valeria Bruni Tedeschi e la maternità di L'Attachement: “In Francia c'è un moralismo pericoloso” Leggi su Movieplayer.it L'attrice ha presentato il film Carine Tardieu in occasione del Rendez-Vous - Nuovo Cinema Francese. L'abbiamo intervistata, parlando con lei di adozione, femminismo e sfumature umane. Incontriamoin un hotel a pochi passi da Via Veneto. L'occasione, 'sta volta, ha per cornice uno degli eventi che segnano l'arrivo della primavera cinematografica romana: il Rendez-Vous - Nuovo Cinema Francese. Durante il festival, infatti, è stato presentato - dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia - L'di Carine Tardieu (uscita fissata, settembre 2025). L'attrice interpreta Sandra Ferney, bibliotecaria e convinta femminista che, inaspettatamente, si affezionerà ai figli del vicino di casa, rimasti orfani di madre. Una riflessione sullae sul concetto di famiglia, sorretta poi da un apparato umano e sensibile.

Valeria Bruni Tedeschi e la maternità di L'Attachement: "In Francia c'è un moralismo pericoloso". Bruni Tedeschi, 'sono femminista ma non odio gli uomini'. RENDEZ-VOUS NUOVO CINEMA FRANCESE 2025 DAL 2 AL 6 APRILE AL CINEMA NUOVO SACHER CON BRUNI TEDESCHI, SAGNIER E BEKHTI E TANTI ALTRI TALENTI DEL CINEMA. Valeria Bruni Tedeschi parla delle difficoltà di adottare da mamma single in Italia.

