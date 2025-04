Anteprima24.it - Report, Ranucci a Benevento per presentare “La scelta”: appuntamento Domenica 6 aprile

Tempo di lettura: 2 minutialle ore 16,30 anell’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato, viale Raffaele Delcogliano, Sigfrido, giornalista RAI, autore di, presenterà il suo ultimo libro, “La”, editore BompianiOverlook.Dopo i saluti del prof. Paolo Palumbo, docente UniFortunato, e la introduzione di Gabriele Corona, coodinatore di “Altraè possibile”, il movimento che ha organizzato l’evento,racconterà il suo cammino personale legato a doppio filo con il suo lavoro per, programma televisivo amatissimo e odiato, uno dei baluardi del giornalismo di inchiesta in Italia.Il libro chedescrive come atto d’amore verso la libertà di stampa e il suo pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale, rivela anche il lato personale del giornalista.