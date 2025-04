Secoloditalia.it - Dazi, da Meloni appello a calma e lucidità: è il panico la “cifra” peggiore. Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare la sfida

Con le Borse impazzite, la propaganda dell’opposizione che soffia sul fuoco dell’allarmismo apocalittico e economisti e opinionisti alacremente al lavoro su retroscena possibili e strategie dell’ultim’ora, Giorgiarichiama allae rinnova l’allae alla responsabilità, e a una comunicazione, come a tempi di valutazione, più distesi e articolati. E ribadisce: «I danni veri vengono dal, non dai».Così, ancora una volta nel Consiglio dei ministri di ieri, il presidente del Consiglio ha riportato il dibattito sull’introduzione deiamericani alla sua giusta dimensione, con parole chiare e responsabili: «Ile l’allarmismo possono causare danni ben maggiori di quelli strettamente connessi con i». Un messaggio forte, che invita istituzioni, media e opinione pubblica a mantenere un polso fermo e a non cedere al catastrofismo.