Il Bayern Monaco ' scarica' Thomas Müller dopo 25 anni

AGI - Un'altra bandiera del calcio costretta ad essere ammainata. E' quella rappresentata dal tedesco, due volte vincitore della Champions League (2013 e 2020), che ha annunciato la fine della sua avventura alla fine della stagione con il, club in cui è entrato a far parte all'età di diecinel 2000 nelle giovanili. Annuncio su Instagram In un messaggio pubblicato sul suo account Instagram sotto forma di lettera inviata ai tifosi del, campione del mondo 2014 con la Germania, spiega all'età di 35che gli sarebbe piaciuto prolungare il suo contratto per una stagione con il suo club di sempre, ma che la dirigenza ha deciso "deliberatamente" di non offrirgli un nuovo contratto. "Non era quello che avrei desiderato" "Anche se non corrispondeva ai miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni", ha aggiunto, che è diventato professionista alil 1° luglio 2009 ed è il giocatore più utilizzato nella storia del club di, con 743 partite giocate e 247 gol segnati.