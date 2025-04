Premio Valore al via l' edizione dedicata alla tutela dei diritti nell' era dell' IA

nella splendida cornice di Villa Miani a Roma, si terrà la presentazione della V edizione del Premio Valore, promosso dall'Associazione Valore Uomo. L'evento di quest'anno è dedicato a un tema di grande attualità e impatto: la tutela dei diritti della persona nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Fondata nel 1998, l'Associazione Valore Uomo si impegna da oltre venticinque anni nella promozione dei diritti umani, attraverso l'organizzazione di convegni, eventi culturali, seminari e la pubblicazione di opere ad alto contenuto scientifico e Valore sociale, confermandosi un autorevole ponte tra diritto, scienza, cultura e società civile. Al centro dell'evento, la consegna del Premio Valore, riconoscimento assegnato a figure di alto profilo che si sono distinte per aver posto la tecnologia al servizio dell'essere umano e per il loro impegno concreto nella promozione della dignità e dei diritti della persona. Iltempo.it - Premio Valore, al via l'edizione dedicata alla tutela dei diritti nell'era dell'IA Leggi su Iltempo.it Martedì 8 aprile 2025, alle ore 17.00,a splendida cornice di Villa Miani a Roma, si terrà la presentazionea Vdel, promosso dall'AssociazioneUomo. L'evento di quest'anno è dedicato a un tema di grande attualità e impatto: ladeia persona'era'Intelligenza Artificiale. Fondata nel 1998, l'AssociazioneUomo si impegna da oltre venticinque annia promozione deiumani, attraverso l'organizzazione di convegni, eventi culturali, seminari e la pubblicazione di opere ad alto contenuto scientifico esociale, confermandosi un autorevole ponte tra diritto, scienza, cultura e società civile. Al centro'evento, la consegna del, riconoscimento assegnato a figure di alto profilo che si sono distinte per aver posto la tecnologia al servizio'essere umano e per il loro impegno concretoa promozionea dignità e deia persona.

Al via la V Edizione del Premio Valore 2025: “Tutela dei diritti della persona nell’era dell’Intelligenza Artificiale” | .it. MADE IN ITALY - Al via il Premio Maestri d'Eccellenza 2025. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio. Premio Maestri d’Eccellenza, al via la terza edizione. Al via la XVI edizione del premio letterario "Raduga" dedicato ai giovani narratori e traduttori italiani e russi. Fondazione Cannavò, al via bando del premio “Il valore della professione farmaceutica”. PREMIO CREAIMPRESA LAB: al via il concorso agli aspiranti imprenditori. Ne parlano su altre fonti

Premio Valore, al via l'edizione dedicata alla tutela dei diritti nell'era dell'IA - Martedì 8 aprile 2025, alle ore 17.00, nella splendida cornice di Villa Miani a Roma, si terrà la presentazione della V Edizione del ... (iltempo.it)

Btp Valore al via, tutto quello che c'è da sapere - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)

Al via a Milano la seconda edizione del Premio Young Journalist - Al via la seconda edizione del Premio 'Young Journalist' intitolato ... credendo fermamente nel valore delle storie e della ricerca della verità. Giornalista rigoroso, docente appassionato ... (ansa.it)