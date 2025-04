Bayern Monaco la situazione prima dell’Inter | 5 out e 2 in dubbio!

Bayern Monaco è in una situazione di emergenza prima del confronto con l'Inter dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito un quadro completo della realtà affrontata dai tedeschi.IL PUNTO – Il Bayern Monaco deve fare i conti con varie defezioni in vista del match contro l'Inter di martedì 8 aprile alle ore 21. La squadra bavarese, già consapevole della complessità del confronto con la formazione nerazzurra, non potrà fare affidamento su 5 calciatori di spicco infortunatisi nelle ultime settimane: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito e, in ultimo, Jamal Musiala. Un quadro, quest'ultimo, che delinea una realtà caratterizzata dall'assenza di elementi fondamentali nelle dinamiche di gioco della compagine allenata da Vincent Kompany.Bayern Monaco, chi in dubbio per l'InterL'INCERTEZZA – Ai 5 calciatori sicuramente assenti nel match contro l'Inter se ne aggiungono 2 in dubbio per la sfida di martedì.

