Anteprima24.it - San Giorgio del Sannio, svolta digitale per migliorare la raccolta differenziata: arriva Junker

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi è un giorno importante per la nostra comunità e per il nostro ambiente. Con grande soddisfazione, vogliamo annunciare unaepocale nella gestione dei rifiuti, che segna un passo decisivo verso unapiù efficiente, precisa e moderna.” – così in una nota l’assessore all’ambiente Giacomo Zampetti ed il sindaco Giuseppe Ricci. Il comune di Sandelsi è dotato di un sistemainnovativo per la. I cittadini potranno usufruire di un ‘assistente’e multilingue per differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo il calendario del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di. Un sistemache permetterebbe al Comune di aumentare il livello della qualità della, con un beneficio diretto anche per i cittadini nell’avvenire.