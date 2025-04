Un video del New York Times smentisce l’esercito israeliano | spari su soccorritori e ambulanze con luci accese

York Times ha pubblicato un video che mostra ambulanze e camion dei pompieri palestinesi contrassegnati e con le luci di emergenza accese che vengono colpite dal fuoco dei soldati israeliani a Gaza. Il filmato contraddice le dichiarazioni di un portavoce militare, secondo il quale i veicoli “erano stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’Idf (l’esercito israeliano, ndr) senza fari o segnali di emergenza“. Israele non ha risposto a una richiesta di commento sul video.Il New York Times riporta che il filmato è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi da Israele, che, secondo l’Onu, è stato poi sepolto in una fossa comune insieme agli altri soccorritori. Il Nyt ha verificato la posizione e l’orario del video, che è stato fatto a Rafah la mattina presto del 23 marzo. Ilfattoquotidiano.it - Un video del New York Times smentisce l’esercito israeliano: spari su soccorritori e ambulanze con luci accese Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il quotidiano statunitense Newha pubblicato unche mostrae camion dei pompieri palestinesi contrassegnati e con ledi emergenzache vengono colpite dal fuoco dei soldati israeliani a Gaza. Il filmato contraddice le dichiarazioni di un portavoce militare, secondo il quale i veicoli “erano stati identificati mentre avanzavano in modo sospetto verso le truppe dell’Idf (, ndr) senza fari o segnali di emergenza“. Israele non ha risposto a una richiesta di commento sul.Il Newriporta che il filmato è stato scoperto sul cellulare di uno dei 15 medici palestinesi uccisi da Israele, che, secondo l’Onu, è stato poi sepolto in una fossa comune insieme agli altri. Il Nyt ha verificato la posizione e l’orario del, che è stato fatto a Rafah la mattina presto del 23 marzo.

Video appears to show Gaza ambulances had emergency lights when IDF fired on them - Footage obtained by New York Times contradicts IDF account of March 23 incident, was reportedly discovered on phone of one of 15 medics said to have been found in mass grave ... (msn.com)

