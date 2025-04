Mistermovie.it - Mister Movie | Ana de Armas in Evelyn Hugo? L’attrice si dichiara pronta!

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan di The Seven Husbands of? Preparati, perché l'adattamento Netflix del romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid sta per arrivare! E c'è una grossa novità che riguarda il casting, anzi, una potenziale attrice protagonista! Ana dea Cambiare Registro perAna deha espresso il suo interesse per il ruolo di. L'attrice, nota per i suoi ruoli d'azione, hato di essere aperta a nuove sfide e di voler sperimentare diversi generi. "Penso che una delle cose che amo della recitazione e della mia carriera sia quella di poter fare tutto. Devi provare tutte le cose che puoi", ha detto. Insomma, sembra proprio che l'idea di interpretare un'icona di Hollywood la stuzzichi parecchio! Jessica Chastain dice No: Chi Sarà?Nonostante il forte desiderio dei fan di vederla nei panni di Celia St.