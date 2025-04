It.insideover.com - Ucraina: così gli oligarchi preparano il dopo-Zelensky. Anche se lui…

tre anni passati a santificare Volodymyre a esaltarne gesti e parole, nascondendo accuratamente ogni possibile spunto critico, i media sembrano non far caso al coraggio e all’abilità con cui il Presidente ucraino sta gestendo questa fase della sua esperienza politica, forse la più complicata da quando, nel 2019, il 72,3% dei voti lo proiettò alla presidenza. Oggideve guardarsi dalle mire della Casa Bianca di Donald Trump, che palesemente non lo ama e lo vorrebbe fuori dai piedi. Dalle manovre (politiche) e dalle offensive (militari) di Vladimir Putin, che punta ad approfittare di quanto appena detto e della prolungata difficoltà delle truppe ucraine sul campo. E dalle incertezze dell’Europa, che promette e invia aiuti ma non trova la compattezza necessaria per fornire quelle “garanzie di sicurezza” che Kiev considera indispensabili per avviare una qualunque trattativa.