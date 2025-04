Tariffe aeree e ferroviarie alle stelle per Pasqua denuncia Assoutenti

Tariffe di aerei, treni e pullman si impennano in occasione delle festività di Pasqua. Lo denuncia Assoutenti, che ha realizzato un report sui prezzi dei biglietti per chi si sposterà da nord a sud Italia per trascorrere le feste in famiglia. Report da cui emerge un vero e proprio 'salasso'. "Le Tariffe più elevate sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di Linate. - spiega l'associazione - Imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile, un biglietto per Brindisi costa oggi un minimo di 619 euro, più di un volo di andata e ritorno per New York nelle stesse date (da 571 euro con uno scalo). Servono poi almeno 518 euro per volare da Linate a Catania e ritorno, 499 euro per Palermo, 460 euro per Cagliari. Il volo di andata e ritorno da Genova a Catania, nelle stesse date, parte oggi da un minimo di 401 euro, e si spende più o meno lo stesso (398 euro) da Torino a Lamezia Terme.

