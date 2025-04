Investe il sindaco per vendetta non aveva rinnovato il contratto a suo figlio | ai domiciliari un 81enne

81enne di Balvano, in provincia di Potenza, accusato di tentato omicidio. L’uomo, lo scorso 23 marzo, avrebbe investito volontariamente il sindaco 82enne della cittadina, Ezio Di Carlo, perché dopo un periodo di prova aveva deciso di non assumere il figlio dell’81enne in Comune. Il primo cittadino era stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale San Carlo di Potenza. Per l’anziano, invece, è stata disposta una misura di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal gip di Potenza su richiesta della procura. Le indagini, i segni di frenata assenti e il video che inchioda l’anzianoUn breve periodo come autista del Comune, poi il mancato rinnovo del contratto. Questo il movente che avrebbe spinto, secondo l’ipotesi formulata dai pm di Potenza, l’81enne a investire con l’auto il sindaco di Balvano. Leggi su Open.online È stato arrestato undi Balvano, in provincia di Potenza, accusato di tentato omicidio. L’uomo, lo scorso 23 marzo, avrebbe investito volontariamente il82enne della cittadina, Ezio Di Carlo, perché dopo un periodo di provadeciso di non assumere ildell’in Comune. Il primo cittadino era stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale San Carlo di Potenza. Per l’anziano, invece, è stata disposta una misura di custodia cautelare ai, emessa dal gip di Potenza su richiesta della procura. Le indagini, i segni di frenata assenti e il video che inchioda l’anzianoUn breve periodo come autista del Comune, poi il mancato rinnovo del. Questo il movente che avrebbe spinto, secondo l’ipotesi formulata dai pm di Potenza, l’a investire con l’auto ildi Balvano.

