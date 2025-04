Il fuoristrada LEGO in offerta Amazon è un' idea regalo perfetta

LEGO City fuoristrada di Montagna 4x4 è un'ottima idea regalo come gioco di Pasqua per bambine e bambini dai 6 anni in su. Il set include una jeep giocattolo da costruire, con tanto di minifigure dell'esploratore e vari accessori che lo accompagnano. Il prezzo in sconto è di soli 16,99 euro invece di 19,99, con spedizione Prime e IVA inclusa. LEGO City fuoristrada a prezzo super Set LEGO City fuoristrada di Montagna: un regalo perfetto per i più piccoli Il set LEGO City fuoristrada di Montagna 4x4 è un fantastico veicolo giocattolo pensato per affrontare ogni tipo di terreno: dal design realistico e dai dettagli curati che rendono ogni escursione di gioco un'esperienza davvero unica. La confezione include tutto quello che serve per costruire la jeep fuoristrada giocattolo, che comprende anche un verricello funzionante per superare terreni accidentati e una presa d'aria regolabile che solleva il cofano, rivelando così strumenti e attrezzature.

