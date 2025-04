Ilrestodelcarlino.it - Provvedimenti per la spedizione punitiva sotto la scuola? Solo l’esclusione dalla gita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 5 aprile 2025 – Nella denuncia presentatafamiglia del 14enne picchiato appena fuorici sono nomi e cognomi dei giovanissimi aggressori e anche quello del 14enne che ha ripreso la scena con il cellulare. Un racconto dettagliato a cui si aggiungono le orribili immagini dei due video che hanno circolato tra gli studenti e i genitori. Uno da 22 secondi, il più brutale, quello in cui si vede il 14enne a terra proteggersi il volto con le mani mentre uno dei due infierisce con i pugni e l’altro lo prende a calci. Il ragazzino grida ‘basta’, chiede ai due di smetterla ma gli altri continuano senza pietà infliggendogli colpi su colpi in rapida sequenza. ‘Impara’, gli urla uno dei due mentre lo colpisce, in ginocchio sopra di lui. In primo piano, a poca distanzascena, si vede un altro giovanissimo con il cellulare in una mano e una sigaretta nell’altra, che guarda senza scomporsi.