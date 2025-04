Mister Movie | Amici 24 | Ballottaggio Infuocato puntata 5 Aprile! Chi Salva il Posto?

Amici 24 è al centro dell'attenzione con dinamiche avvincenti e colpi di scena! Le ultime anticipazioni sul Ballottaggio finale tra i concorrenti hanno scatenato un vero e proprio terremoto tra i fan, alimentando un mare di discussioni e speculazioni. Ballottaggio al cardiopalma: Luk3 e TrigNo a rischio?Giovedì scorso, durante la registrazione della terza puntata, due talenti si sono trovati faccia a faccia al Ballottaggio: Luk3 e TrigNo. Le indiscrezioni si susseguono, ma chi dovrà dire addio alla scuola di Amici? Entrambi i ragazzi sono molto amati dal pubblico, con Luk3 che ha ottenuto il 21,07% dei voti e TrigNo il 14,83%. La tensione è alle stelle e, secondo le anticipazioni, Luk3 sembra essere il più a rischio. Ma nel mondo dei talent show, si sa, nulla è certo fino all'ultimo secondo! Malgioglio indeciso: Eliminazione rimandata?Nonostante le voci che davano per imminente l'eliminazione, sembra che la decisione finale possa essere rimandata.

