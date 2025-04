Chiara Iezzi rivela il dolore dopo l’addio a Paola e Chiara e quel figlio mai arrivato | ecco la confessione fiume

Chiara Iezzi confessa rivela il dolore dopo lo scioglimento del duo Paola e Chiara. ecco la confessione fiume dell'artista che ha sempre desiderato diventare mamma!Leggi anche: Chiara Iezzi ha figli? La cantante ha una figlia "speciale", tra loro c'è un legame fortissimo: ecco chi èCon quasi cinque milioni di dischi venduti e otto album all'attivo Chiara Iezzi è la regina del pop, insieme alla sorella Paola. Per oltre un decennio sono state in cima alle classifiche dei brani più ascoltati, fino a quando, improvvisamente, Paola e Chiara hanno deciso di prendere strade separate per dedicarsi alle rispettive vite.Chiara Iezzi al settimanale F racconta come fu colpevolizzata per la rottura del duo musicale con la sorella Paola. "Per tutti ero io la stronza", svela. View this post on InstagramA post shared by Chiara Iezzi (@ChiaraIezziofficial)Chiara Iezzi rivela il dolore dopo l'addio a Paola e ChiaraFin da piccola Chiara Iezzi ha sentito forte il richiamo per la recitazione, per cui ha sempre desiderato di diventare attrice.

