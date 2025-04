Dazi Usa Tajani risponde alla Lega | Solo l’Ue tratta con gli Stati Uniti non noi

Tajani ha ribadito che « trattare con gli Stati Uniti in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione europea» e non dei singoli Stati. Una risposta alla Lega che vorrebbe una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui Dazi. «Io non faccio polemica, dico Solo non tocca a noi trattare», ha detto a margine del consiglio nazionale di Forza Italia. «Un conto è la trattativa sul piano di export, ma quella sui Dazi la fa Solo la Commissione Ue. Queste sono le norme e i trattati, quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto». E ancora: «Sia chiaro che noi difendiamo e continueremo a difendere l'Ue che è la nostra casa. Noi farei mai parte di un governo antieuropeo, per fortuna mi pare che il presidente del Consiglio abbia sempre fatto scelte a difesa dell'Ue».

