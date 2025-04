Metropolitanmagazine.it - Classifica Album 28 marzo – 3 aprile: Artie 5ive conquista la vetta con “La Bella Vita”

Cambia ancora volto lastilata da Fimi – Gfk elaborata sulla settimana dal 28al 3, con new entry che hanno stravolto il podio, nel quale figurano, Olly e Franco126.Partendo dalla #10, troviamo Lazza con Locura, in discesa dalla #9. Il quartoin studio del rapper meneghino è presente inda ventotto settimane ed è stato certificato triplo disco di platino. Prima new entry della top ten, è Canzoni Per Anni Spietati dei Negrita. L’undicesimo lavoro in studio arriva a sette anni di distanza da Desert Yatch Club, ed è con un conceptdi nove brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. Si tratta di un disco di reazione che esplora la contemporaneità con uno sguardo critico e profondo, nato dall’urgenza di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto, senza compromessi.