Oasport.it - Maratona Milano 2025, keniani ed etiopi favoriti: record di partecipanti, percorso affascinante

Ladiche si disputerà domenica 6 aprile lungo le strade del capoluogo lombardo si preannuncia da, con la presenza di oltre 10.000 podisti di cui il 55% provenienti dall’estero (soprattutto da Francia e Gran Bretagna). Partenza e arrivo in piazza Duomo, i primi sedici chilometri interesseranno il centro cittadino (Cairoli, Conciliazione e Pagano) poi ci si sposterà verso Monte Stella, San Siro e il parco di Trenno. Dal 28mo chilometro si rientrerà in zona centrale attraversando il parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila.La 42,195 km più veloce d’Italia (ildella manifestazione appartiene al keniano Reuben Kipyego, capace di imporsi in 2h03:55 nel 2021) si preannuncia un affare per atleti africani.