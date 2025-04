Garbagnate Salvatore Attanasio incanta raccontando il figlio Luca

Garbagnate, Salvatore Attanasio incanta raccontando il figlio Luca. “Dialoghi in Piazza”: “Cammini di speranza” promossi da La Piazza, Caritas Cittadina di Garbagnate Milanese, Acli di Garbagnate Milanese, Comunità Pastorale Santa Croce e Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese hanno contemplato un evento particolarmente significativo e profondo per ricordare ed onorare Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia ucciso nella . Leggi su Ilnotiziario.net il. “Dialoghi in Piazza”: “Cammini di speranza” promossi da La Piazza, Caritas Cittadina diMilanese, Acli diMilanese, Comunità Pastorale Santa Croce e Amministrazione Comunale diMilanese hanno contemplato un evento particolarmente significativo e profondo per ricordare ed onorare, Ambasciatore d’Italia ucciso nella .

