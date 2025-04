Bankitalia taglia il Pil prezzi in aumento con i contro dazi Ue

dazi introdotti dal presidente statunitense Donald Trump sui prodotti europei. Anche le previsioni per gli anni successivi sono state tagliate: per il 2026 la stima scende da +1,1% a +0,8%, mentre per il 2027 passa da +0,9% a +0,7%.Bankitalia: “proiezioni sul Pil soggette a elevata incertezza”Lo si legge nelle “Proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel triennio 2025-27” della Banca d’Italia, dove si precisa che le proiezioni si basano su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Quifinanza.it - Bankitalia taglia il Pil, prezzi in aumento con i contro dazi Ue Leggi su Quifinanza.it La Banca d’Italia ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del Pil, principalmente a causa dell’inasprimento delle politiche commerciali. Per il 2025, la crescita stimata a dicembre era pari a +0,8%, ma è stata ora corretta a +0,6%. Si tratta di una delle prime ripercussioni legate aiintrodotti dal presidente statunitense Donald Trump sui prodotti europei. Anche le previsioni per gli anni successivi sono statete: per il 2026 la stima scende da +1,1% a +0,8%, mentre per il 2027 passa da +0,9% a +0,7%.: “proiezioni sul Pil soggette a elevata incertezza”Lo si legge nelle “Proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel triennio 2025-27” della Banca d’Italia, dove si precisa che le proiezioni si basano su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative.

Dazi, Bankitalia rivede le stime: «Pil giù dello 0,5% in 3 anni» - ROMA - Con i dazi americani l’Italia perderà mezzo punto di Pil nei prossimi tre anni. Vale a dire undici miliardi di crescita in meno rispetto a quanto stimato solo pochi mesi ... (ilgazzettino.it)