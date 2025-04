Laspunta.it - Officine Civiche “L’area della Barbuta va tutelata”

non ha pace: tra l’ex campo rom istituzionale, l’Appia Antica e l’abitato di Ciampino, il traffico illecito di rifiuti non si è mai fermato. Appena due giorni fa è infatti stata scoperta l’ennesima discarica abusiva neldell’ex complesso alberghiero “Alta Quota”, operativa da anni nonostante i precedenti sequestri per attività riconducibili allo stoccaggio di rifiuti speciali. La discarica, stando alle parole dei finanzieri, avrebbe potuto mettere a rischio la salute pubblica contaminando il suolo attraverso l’assorbimento di scorie nel terreno. “Sono passati cinque anni dalla chiusura del villaggio monoetnico, dal quale per lungo tempo si sono sollevati roghi tossici dovuti proprio allo smaltimento illegale di materiali di varia natura.