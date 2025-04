Ilfattoquotidiano.it - “Vittorio Sgarbi non è solo”: la smentita sulle condizioni del critico d’arte. La figlia: “Situazione pesante”

è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave depressione. Le sue, come rivelato dallaEvelina a “La Volta Buona” da Caterina Balivo, sono “stabili”, ma restano complesse. Il, comunque, “non è. Accanto a lui sono sempre presenti Sabrina Colle (la compagna, ndr), i familiari e i suoi assistenti, oltre che il personale sanitario . in cui lui nutre piena e totale fiducia”. Lo ha riferito in una nota il suo ufficio stampa, che ha smentito le voci in circolazione su un suo presunto isolamento.“Negli ultimi 20 giorniha ricevuto la visita nondi amici di vecchia data, ma anche di illustri personalità pubbliche e istituzionali”, continua il comunicato. In ospedale, come riferito da alcune fonti di Palazzo Madama, è andato a trovarlo anche il presidente del Senato Ignazio La Russa.