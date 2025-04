Terni 75enne muore nell’incendio del suo appartamento | drammatici tentativi di mettersi in salvo

Terni, 5 aprile 2025 – Un tragico incendio è divampato alle prime ore di oggi, 5 aprile, a Terni. Le fiamme sono divampate in un'abitazione che si trova in via Montebello, e proprio a causa del rogo l'uomo che abitava nell'appartamento ha perso la vita. La vittima aveva 75 anni, era di Terni e probabilmente, da quanto si apprende, avrebbe accusato un malore. L'incendio è divampato al terzo piano di un palazzo, e per l'uomo è stato fatale. Da quanto si apprende, le fiamme sono partite dalla sua camera da letto, dove il 75enne stava riposando. L'uomo, quando si è accorto di quello che stava accadendo, avrebbe cercato in tutti i modi di mettersi in salvo, cercando di avvicinarsi il più possibile al portone di ingresso per aprirlo e trovare una via di fuga, cercando di uscire e di mettersi in salvo.

