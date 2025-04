Cina | avviata indagine su DuPont China per sospetta violazione della legge antimonopolio

della Cina ha annunciato ieri di aver avviato un’indagine su DuPont China Holding Co., Ltd. per la sospetta violazione della legge antimonopolio del Paese da parte dell’azienda. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: avviata indagine su DuPont China per sospetta violazione della legge antimonopolio Leggi su Romadailynews.it L’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercatoha annunciato ieri di aver avviato un’suHolding Co., Ltd. per ladel Paese da parte dell’azienda. Agenzia Xinhua

Cina: avviata indagine su DuPont China per sospetta violazione della legge antimonopolio - L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato della Cina ha annunciato ieri di aver avviato un'indagine su DuPont China Holding Co., Ltd. (romadailynews.it)

Cina, avviata indagine anti-monopolio a carico di Google - Per questa ragione, la State Administration for Market Regulation, l'Antitrust di Pechino, ha deciso "di avviare un'indagine in conformità con le normative", in base a quanto annunciato con una nota. (msn.com)

Cina avvia indagine antitrust sulla vendita dei porti del Canale di Panama - La Cina ha annunciato un'indagine antitrust ... L'Authority non ha rivelato quando sarebbe stata avviata l'indagine, ma la sua risposta è stata successivamente ripubblicata sul sito web dell ... (laregione.ch)