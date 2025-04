In stazione a Codogno lavori infiniti degrado e poca sicurezza | ecco cosa devono sopportare i pendolari

Codogno (Lodi), 5 aprile 2025 – I pendolari che vivono la stazione di Codogno si dicono “esasperati per il degrado e gli eterni lavori di riqualificazione sotto gli occhi quotidianamente da tempo”. La descrizione della loro “giornata tipo”, arriva dopo l’ennesimo atto vandalico che ha deturpato lo scalo ferroviario. Rete ferroviaria italiana sta infatti lavorando per renderlo moderno e con standard competitivi, simili a quelli delle più grandi stazioni europee. Si tratta infatti di uno snodo ferroviario strategico. Ma i vandali insistono nel distruggere quanto fatto. Amarezza La richiesta di più sicurezza L’uscita di viale Trivulzio L’appello del Comitato L’ultimo atto vandalico nella notte tra mercoledì e giovedì 2 e 3 aprile 2025, è infatti finito di nuovo nel mirino il sottopassaggio che collega in sicurezza i marciapiedi dello scalo e consente la connessione urbana tra le due zone della città separate dalla ferrovia. Ilgiorno.it - In stazione a Codogno “lavori infiniti, degrado e poca sicurezza: ecco cosa devono sopportare i pendolari” Leggi su Ilgiorno.it (Lodi), 5 aprile 2025 – Iche vivono ladisi dicono “esasperati per ile gli eternidi riqualificazione sotto gli occhi quotidianamente da tempo”. La descrizione della loro “giornata tipo”, arriva dopo l’ennesimo atto vandalico che ha deturpato lo scalo ferroviario. Rete ferroviaria italiana sta infatti lavorando per renderlo moderno e con standard competitivi, simili a quelli delle più grandi stazioni europee. Si tratta infatti di uno snodo ferroviario strategico. Ma i vandali insistono nel distruggere quanto fatto. Amarezza La richiesta di piùL’uscita di viale Trivulzio L’appello del Comitato L’ultimo atto vandalico nella notte tra mercoledì e giovedì 2 e 3 aprile 2025, è infatti finito di nuovo nel mirino il sottopassaggio che collega ini marciapiedi dello scalo e consente la connessione urbana tra le due zone della città separate dalla ferrovia.

In stazione a Codogno “lavori infiniti, degrado e poca sicurezza: ecco cosa devono sopportare i pendolari”. Treni sostituiti dai bus per lavori sulla linea Codogno-Piacenza. Codogno: variazioni alla circolazione dei treni per i lavori in stazione. Stazione di Codogno, per il restyling ancora un anno e mezzo di lavori. Ma il tunnel aprirà a settembre. Raddoppio ferroviario: rimosso il binario nel tratto tra Bozzolo e Mantova. CODOGNO Entro fine anno la stazione sarà collegata al quartiere San Biagio, ma il collegamento sarà già aperto in parte a settembre. Ne parlano su altre fonti

In stazione a Codogno “lavori infiniti, degrado e poca sicurezza: ecco cosa devono sopportare i pendolari” - Le proteste del Comitato Sud Milano e Lodigiano per le condizioni in cui versa lo scalo ferroviario. La richiesta al Comune e a chi di competenza: aumentare i controlli ... (ilgiorno.it)

Codogno, ennesimo atto vandalico: imbrattati i muri della stazione con vernice rossa - Rete ferroviaria italiana, che sta riqualificando lo scalo e aveva appena realizzato il percorso danneggiato da ignoti, "stigmatizza l'accaduto" ... (msn.com)

Ancora imbrattate le pareti del nuovo tunnel in stazione - CODOGNO (Lodi) Non c’è pace per il nuovo tunnel ferroviario di Codogno, finito ancora nel mirino dei vandali. Nella notte ... (msn.com)