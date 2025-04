Tvzap.it - “Grande Fratello”, Alfonso porta Chiara a casa della madre: la sua reazione (VIDEO)

Personaggi Tv.Cainelli eD’Apice, ormai ribattezzati affettuosamente “Chiaronso” dalla community social, sono la coppia del momento. La loro relazione è nata sotto i riflettori deled è cresciuta tra sguardi complici ed emozioni vere.ha deciso direa Napoli, la sua città: ad attendere i due, ladell’ex concorrente. Come ha reagito quando ha visto? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “The Voice Senior”, Graziella sale sul palco e commuove tutti: Antonella Clerici in lacrimeLeggi anche: Vittorio Sgarbi, come sta davvero: gli ultimi aggiornamentiIl successo diCainelliaveva già stupito tutti con il suo percorso nellapiù spiata d’Italia, arrivando fino alla finale e superando concorrenti del calibro di Marivittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato.