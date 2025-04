Agi.it - Bimbo svenuto in auto a Napoli viene salvato dalla prontezza dei Carabinieri

AGI - Bambino di 7 anni si sente male con la babysitter, madai. Accade a. La donna era incon unche aveva perso i sensi, e cercava di districarsi nel traffico per raggiungere l'ospedale. Una pattuglia del nucleo radiomobile diin zona ha notato la guida nervosa della donna, l'ha fermata per spiegazioni e si è resa conto subito dell'emergenza. Uno dei militari dell'Arma si mette alla guida della vettura della babysitter, che cosi' può tenere il bambino in braccio, e l'altro nella gazzella e, sirene spiegate, fa da apripista fino al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. Un percorso di traffico intenso, da via Pietro Castellino, durato pochi minuti. Il piccolo è stato accolto dai medici e curato. Non è in pericolo di vita. Ancora da accertare cosa sia accaduto.