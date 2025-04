Come disattivare Meta AI su Whatsapp? La risposta che non piacerà a tutti

Whatsapp. Aprendo l'app è possibile notare un cerchietto colorato in basso a destra: è Meta AI, un servizio opzionale studiato per "fornire risposte". Non tutti però sembrano aver gradito l'intrusione sull'applicazione di messaggistica e in molti stanno cercando di disattivarla. Purtroppo bisogna rassegnarsi a conviverci perché, al momento, non è possibile disattivare completamente l'intelligenza artificiale integrata. Ecco dunque cosa sapere e cosa si può fare. L'icona di Meta AI non si può disattivare Il cerchietto colorato che appare nella schermata delle chat e permette di accedere a Meta AI è integrato e non può essere rimosso. Meta AI è attivata su richiesta L'assistente AI si attiva solo se tu clicchi sul pulsante dedicato o lo menzioni in una chat digitando @Metaai.

