Fiorentina a San Siro per continuare nella rincorsa a un posto in Champions League

FIRENZE – È a Milano, stadio San, il clou della giornata calcistica di serie A. La, dopo due sonore vittorie contro Juventus e Atalanta affronta stasera (5 aprile) dalle 20,45 un Milan che si lecca le ferite per il ko al Maradona di Napoli ma che è reduce da un bel pari nel derby di Coppa con l’Inter. Inevitabilmente soddisfatto Raffaele Palladino: “Con il lavoro, i valori e la mentalità del club e dei ragazzi siamo venuti fuori da un momento delicato, e adesso stiamo raccogliendo i frutti – spiega – Ho visto il derby e mi aspetto una partita difficile per noi. Il Milan è una squadra molto attrezzata, a gennaio hanno preso altri giocatori di valore. Vogliamo migliorare lo score fuori casa, e abbiamo l’occasione per migliorare il nostro trend. Andiamo a Milano a giocarci la partita.