Quotidiano.net - Tragedia in Puglia: madre e figlia incinta muoiono in incidente stradale a Trani

Leggi su Quotidiano.net

Due donne,, sono morte nella tarda serata di ieri in unsulla strada che collega Bisceglie ad Andria, all'altezza di, in. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, di 63 anni, e suaMargherita Di Liddo, 32 anni, che eradi sette mesi. La 32enne è arrivata senza vita in ospedale dove i medici hanno provato a salvare il bambino ma non c'è stato nulla da fare. In auto c'era anche il padre e marito delle donne, ricoverato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta con frattura e lussazione del femore. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, nell'è coinvolta anche un'altra auto il cui conducente, un 65enne di Andria, è in osservazione all'ospedale Bonomo con costole rotte ed escoriazioni al volto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e non si esclude che la Procura dipossa aprire una inchiesta e disporre l'autopsia.