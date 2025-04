Calais le vite dei migranti nei tesori abbandonati sulla spiaggia

Quaderni, fotocopie, appunti personali, ma anche scarpe e abiti: le spiagge del Pas-de-Calais custodiscono le tracce del viaggio clandestino dei migranti verso l'Inghilterra. Aaron, un cercatore di tesori che da anni esplora le coste, ha iniziato a raccogliere questi oggetti, testimonianze di vite in transito. Per più di un anno, ha setacciato le spiagge del nord della Francia e del Belgio, ripulendo e conservando i reperti. Ogni oggetto racconta una storia, un frammento di speranza e disperazione, un viaggio verso un futuro incerto.

