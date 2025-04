Parma-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter torna protagonista in Serie A. I nerazzurri affrontano oggi, sabato 5 aprile, il Parma al Tardini nella 31esima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi è reduce dall'1-1 in semifinale contro il Milan e dalla vittoria con l'Udinese nell'ultimo turno. Obiettivo è quello di rimanere in .L'articolo Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Dopo il derby di Coppa Italia, l'torna protagonista in Serie A. I nerazzurri affrontano oggi, sabato 5 aprile, ilal Tardini nella 31esima giornata di campionato. La squadra di Inzaghi è reduce dall'1-1 in semifinale contro il Milan e dalla vittoria con l'Udinese nell'ultimo turno. Obiettivo è quello di rimanere in .L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Parma-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Parma-Inter: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico. Parma-Inter, Inzaghi col dubbio Lautaro: probabili e orari tv. Parma-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro. Inter-Parma: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming. Ne parlano su altre fonti

Parma-Inter: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - La 31ª giornata di Serie A vedrà l'Inter impegnata in trasferta al Tardini per affrontare il Parma. Nerazzurri reduci dall'impegno in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ma intenzionati a trov ... (msn.com)

Roma-Juventus in chiaro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - Big match nella 31a giornata di Serie A tra Roma e Juventus. La squadra di Claudio Ranieri affronta la nuova Juve di Igor Tudor che ha iniziato nel migliore dei modi con una vittoria contro il Genoa.. (msn.com)

Parma-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - A pochi giorni dal derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna in campo per la 31a giornata di Serie A dove affronterà ... (msn.com)