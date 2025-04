Dayitalianews.com - Milano, cartomante e due operai truffano anziana: tre gli arrestati

Blitz della polizia dopo oltre un anno di indagini.Dopo oltre un anno di indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, la polizia ha arrestato tre persone accusate di truffa in concorso ai danni di un’signora milanese. Emessi anche sette decreti di perquisizione a carico di una rete di persone. Le indaginiLe indagini, erano partite dalla segnalazione degli operatori di un ufficio postale e hanno permesso di individuare e neutralizzare la rete, composta in gran parte dai familiari di una sedicenteche, facendo leva sulla grave malattia della figlia, avrebbe indotto la vittima a corrisponderle ingenti somme di denaro per far fronte alle cure mediche. Nella rete si sarebbero poi ‘inseriti’ anche dueedili, che, dopo aver chiesto all’alcuni pagamenti anticipati per eseguire dei lavori di ristrutturazione, ne avrebbero simulato l’esecuzione, per poi fare perdere le loro tracce.