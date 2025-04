Spettacolo.periodicodaily.com - MISTER-X DJ, Il Debutto di “Elias / Imagination” in Digitale e in Radio

Segnaliamo con piacere l’uscita ine in, a partire da lunedì 7 aprile 2025, di “”, il primo lavoro discografico di-X DJ, pubblicato da GOTHIC LTD REC. Questo progetto rappresenta un ritorno significativo per un artista che ha lasciato il segno nella scena musicale casertana degli anni ’90 e che oggi si riaffaccia con una proposta autentica e personale.-X DJ Presenta Un Viaggio Musicale tra Passato e FuturoDopo ilin vinile avvenuto il 18 marzo 2025, le due tracce – “” e “” – sono ora disponibili su tutte le piattaforme digitali.-X DJ, attualmente di base a Treviso, porta in vita un sound techno che combina pulsazioni emozionali con melodie evocative. Le tracce oscillano tra i 125 e i 140 bpm, offrendo un’esperienza musicale che va ben oltre il ritmo, raccontando una storia di rinascita artistica dopo 15 anni di silenzio.