Sport.quotidiano.net - L’atletica toscana in festa a Palazzo Vecchio

Firenze, 5 aprile 2025 – Un palcoscenico d’eccezione per celebrare l’eccellenza: si è svolta nel maestoso salone dei Cinquecento diladel2024/2025, promossa dal Comitato Regionale Fidal. Ladell'atleticaa Firenze Un pomeriggio carico di emozioni, in cui oltre 200 protagonisti delsono stati premiati per i traguardi raggiunti: atleti che hanno indossato la maglia azzurra assoluta, che si sono distinti con medaglie internazionali, record italiani e prestazioni di altissimo livello; società che hanno conquistato titoli regionali e piazzamenti di prestigio in campo nazionale. Non sono mancati i riconoscimenti ai tecnici, ai dirigenti e alle figure che hanno dedicato la propria vita alla crescita del, contribuendo con passione e competenza alla storia della Federazione.