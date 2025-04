Balvano Potenza investe il sindaco perché non assume il figlio in Comune | arrestato

Tgcom24.mediaset.it - Balvano (Potenza), investe il sindaco perché non assume il figlio in Comune: arrestato Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'uomo, 81enne, è accusato di tentato omicidio ed è stato posto ai domiciliari dai carabinieri. Gli investigatori hanno ricostruito l'accaduto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona

