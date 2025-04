Juventus Women le novità sulle condizioni di Lenzini Beccari e Boattin verso la Roma Ultimissime

Juventus Women, emergono importanti novità sulle condizioni di Lenzini, Beccari e Boattin a otto giorni dal confronto diretto contro la Roma

La pausa per le Nazionali femminili ha regalato qualche grattacapo di troppo alla Juventus Women a otto giorni dalla sfida scudetto contro la Roma. Il club bianconero ha appreso brutte notizie soprattutto dal ritiro dell'Italia. La sfida di ieri contro la Svezia ha provocato ben due infortuni: quello di Chiara Beccari e di Lisa Boattin.

Come appreso da JuventusNews24, la prima ha la caviglia gonfia e bisognerà aspettare il conforto degli esami clinici. La seconda, invece, è stata sostituita solo a causa della stanchezza. Nel frattanto, preoccupano molto le condizioni di Martina Lenzini. In attesa di esito esami e probabile sconvocazione, ciò che tiene col fiato sospeso è il suo flessore destro.

