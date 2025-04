Max pole da fantascienza | l' urlo che fa la storia | Video

pole position doveva essere della McLaren. Peccato che ci sia Max Verstappen, campione del mondo e fenomeno assoluto. L'olandese infatti ha conquistato la pole nel Gp del Giappone con un giro semplicemente leggendario, da fantascienza, uno dei più pazzeschi della sua già strepitosa carriera. Tanto che lo stesso Max, dopo l'impresa, ha esultato in modo forsennato, scatenato. Storico. Indimenticabile. Dopo aver tagliato il traguardo, Verstappen sapeva di aver fatto un gran tempo, ma ancora non era finita. Solo dopo l'arrivo degli altri piloto e dei loro crono ecco che arriva la conferma. Ed è il suo ingegnere, Gianpiero Lambiase, a comunicarlo: "È una follia. Hai fatto la pole position". La risposta di Verstappen è un urlo liberatorio, spacca-timpani. Poi le parole: "Che giro".

