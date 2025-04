Il venerdì è di Clerici Dati record per Quarto Grado con i casi Sula e Campanella

Il venerdì sera televisivo ha visto, in prime time su Rai1, la semifinale di The Voice Senior con Antonella Clerici, affiancata dai giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino, conquistare una media di 3.367.000 spettatori pari al 21.9% di share, vincendo di nuovo la serata, seppur in calo rispetto a sette giorni fa. Nel corso della puntata hanno avuto accesso alla finale della prossima settimana i tre concorrenti Paolo Pietroletti, Loredana Maiuri e Gianni Valente. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece una media di 2.239.000 individui all'ascolto pari al 14.4%, in ascesa. Su Rai2, il film Father Stu con Mark Wahlberg e Mel Gibson raggiunge il 3.2% di share pari a una media di 539.000 spettatori. Su Rai3 NewsRoom condotto da Monica Maggioni ha segnato una media di 311.

