La Design Week si tinge di rosso contro la violenza sulle donne

Milano si prepara ad accogliere un’ondata di rubinetti giganti color cremisi che invaderanno pacificamente le sue strade. Non si tratta di un’allucinazione collettiva, ma del progetto “Red is. not violence“, l’iniziativa sociale firmata Bellosta Rubinetterie che dal 2 al 22 aprile 2025 colorerà di significato il capoluogo lombardo durante la.L’arte urbana che salva viteDiciassette colossi rossi alti due metri si ergeranno in punti strategici della città, da Brera alla Darsena, passando per il centro storico. Queste sculture monumentali non sono semplici installazioni artistiche, ma potenti simboli di lottail femminicidio. Un’operazione che fonde estetica e impegno civile, portando nelle strade un messaggio che non può più essere ignorato.La forza del, oltre il sangue“Red is happiness not blood, Red is fashion not obsession, Red is love not murder, Red is passion not anger”.