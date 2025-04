Oasport.it - F1, lo smacco di Verstappen alla McLaren: il pilota può ancora battere la macchina

Dopo aver messo alle corde Lando Norris in condizioni meteo variabili a Melbourne nel GP d’Australia, Maxfa saltare il banco e conquista una clamorosa pole position a Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il fuoriclasse olandese della Red Bull ha rovinato in extremis la festa, che pregustava una comoda prima fila tutta papaya graziesuperiorità tecnica attuale della MCL39.I due piloti del team di Woking in effetti avevano dimostrato a turno tra Q1 e Q2 di poter fare il vuoto sul resto della concorrenza, ma nell’ultimo time-attack del Q3 Norris e Oscar Piastri non sono stati impeccabili gettando alle ortiche una pole che sembrava ormai scontata. La coppia papaya ha lasciato un piccolo spiraglio aperto ene ha approfittato con un giro impressionante, beffando Lando per soli 12 millesimi e tornando davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal GP d’Austria del 2024.