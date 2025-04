Panorama.it - Se arriva la Xylella delle arance

Unapiù devastanti malattie che colpiscono gli agrumi è ormai alle porte dell’Europa. È causata da un batterio del genere Candidatus Liberibacter, identificato per la prima volta in Cina nei primi anni del XX secolo e presente nelle Americhe già da inizio 2000. La malattia che questo batterio provoca è conosciuta come «Greening», nome che deriva dal suo sintomo più caratteristico: limoni,, mandarini, pompelmi e lime rimangono verdi e non maturano correttamente a causa dell’interruzione del trasporto dei nutrienti.A diffonderlo sono gli insetti vettori Diaphorina citri (psillide asiatico degli agrumi) e Trioza erytreae (psillide africano degli agrumi), che con l’apparato boccale raggiungono i tessuti sotto la corteccia della pianta e si nutrono della linfa. Se l’albero è già infetto, il batterio entra nel suo organismo, colonizza il tratto digestivo e le ghiandole salivari e si moltiplica all’interno del corpo dell’insetto.