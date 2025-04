Star Wars | il nuovo film con Ryan Gosling si fa sempre più concreto

Ryan Gosling potrebbe presto far parte dell'universo di Star Wars, mentre emergono nuovi sviluppi sulla sua avventura nella galassia lontana, lontana. L'attesissimo progettodi un nuovo film diretto dal regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, continua a progredire dietro le quinte. Potrebbe essere il momento in cui Ryan Gosling appende il suo look da Ken al chiodo per indossare un mantello Jedi. Il suo ingresso nell'universo di Star Wars, sotto la regia di Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), continua a prendere forma, anche se i dettagli sul calendario delle riprese restano avvolti in un silenzio degno di un consiglio Jedi. Una galassia meno lontanta lontana per Ryan Gosling A rompere la quiete è lo sceneggiatore Jonathan Tropper, già al fianco di Levy in The Adam Project, che conferma: "È un incarico che ho sognato per tutta la vita. Movieplayer.it - Star Wars: il nuovo film con Ryan Gosling si fa sempre più concreto Leggi su Movieplayer.it potrebbe presto far parte dell'universo di, mentre emergono nuovi sviluppi sulla sua avventura nella galassia lontana, lontana. L'attesissimo progettodi undiretto dal regista di Deadpool e Wolverine, Shawn Levy, continua a progredire dietro le quinte. Potrebbe essere il momento in cuiappende il suo look da Ken al chiodo per indossare un mantello Jedi. Il suo ingresso nell'universo di, sotto la regia di Shawn Levy (Deadpool & Wolverine), continua a prendere forma, anche se i dettagli sul calendario delle riprese restano avvolti in un silenzio degno di un consiglio Jedi. Una galassia meno lontanta lontana perA rompere la quiete è lo sceneggiatore Jonathan Tropper, già al fianco di Levy in The Adam Project, che conferma: "È un incarico che ho sognato per tutta la vita.

Star Wars: il nuovo film con Ryan Gosling si fa sempre più concreto - Potrebbe essere il momento in cui Ryan Gosling appende il suo look da Ken al chiodo per indossare un mantello Jedi. Il suo ingresso nell'universo di Star Wars, sotto la regia di Shawn Levy (Deadpool & ... (msn.com)

Star Wars: Tales of the Underworld sbarca su Disney+: oscurità e intrighi dal 4 Maggio - Dal 4 maggio su Disney+ arriva Star Wars: Tales of the Underworld, nuova serie animata antologica creata da Dave Filoni, focalizzata sui criminali della galassia ... (hdblog.it)

Star Wars, ci sono aggiornamenti positivi sul film con Ryan Gosling: parla Shawn Levy - Shawn Levy è tornato a parlare del suo film Star Wars che vedrà come protagonista Ryan Gosling: i lavori procedono! (cinema.everyeye.it)