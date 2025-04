Tgcom24.mediaset.it - Bari, donna travolta da un'auto pirata: indagato un prete

Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 e giocatrice di rugby, mercoledì sera era in sella alla sua moto, sulla strada che collega Turi a Polignano - nel Barese - quando un'l'avrebbe colpita facendola finire fuori strada, uccidendola sul colpo. Ora la Procura diha iscritto nel registro degli indagati un sacerdote che, secondo quando ricostruito, dopo l’impatto non si sarebbe fermato a soccorrerla e sarebbe scappato via. Ilè accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso ed è già stato ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. Secondo le prime ricostruzioni le telecamere di una stazione di servizio vicina al luogo dell'incidente avrebbero ripreso l'dell'uomo impattare con la moto della giovane e poi fuggire via. In un primo momento si era parlato di un incidentenomo della sola moto, senza altri veicoli coinvolti, ma con il passare delle ore le indagini dei carabinieri hanno portato alla nuova pista.