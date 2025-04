Ilnapolista.it - Perin risponde all’intervista lunare di Thiago Motta: «Ciascuno è artefice del proprio destino»

di: «del»Mattianon ce l’ha fatta. E con una storia allusiva su Instagram ha reagitoche il suo ex allenatore,, ha rilasciato a Walter Veltroni per il Corriere della Sera.Il portiere della Juventus, che dentro lo spogliatoio gode di ottima fiducia, ha pubblicato una storia Instagram con un messaggio poco criptico.è uno dei veterani della squadra, forse l’unico superstite insieme a Locatelli, ragion per cui le sue parole dentro lo spogliatoio hanno un peso non indifferente.Su Instagram ha scritto in latino: “Faber est suae quisque fortunae”. In altri termini, “del”.sul Corriere ha proseguito nella sua incomunicabilità e ha riempito due pagine del suo nulla.