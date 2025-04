Il significato del blu nella Giornata Mondiale per l' Autismo

Il paese si tinge di blu per la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo - Chiesina Uzzanese ha scelto di tingersi di blu per il 2 aprile per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, un’occasione per promuovere inclusione, conoscenza e sostegno alle ... (valdinievoleoggi.it)

Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, Orvieto aderisce al “Light up blue” - ORVIETO – Il Palazzo comunale e la facciata del Centro riabilitativo “Il Girasole” si tingono di blu per la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (Wordl Autism Awareness Day). (orvietosi.it)

Giornata mondiale dell’autismo: la Rocca si è tinta di blu - TOLFA - La Rocca si è tinta di Blu. Suggestiva iniziativa della giunta Bentivoglio: per la "Giornata Mondiale sull'Autismo" (2 aprile), martedì sera e mercoledì sera, il monumento più importante del c ... (civonline.it)